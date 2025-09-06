Clash avec le PSG : Deschamps lâche ses vérités à la télévision !

La colère gronde au Paris Saint-Germain ! RMC Sport ou encore Le Parisien ont communiqué une grande insatisfaction régnant dans le club de la capitale suite à la blessure d'Ousmane Dembélé en Pologne vendredi soir. Et ce, alors que le staff médical du PSG aurait demandé aux médecins des Bleus de ne pas prendre de risques avec Dembélé. Didier Deschamps, dans l'œil du cyclone, a livré sa version des faits.
Didier Deschamps a jeté les dés vendredi soir à Wroclaw où l'équipe de France a pris le meilleur sur l'Ukraine pour son premier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (2-0). Et ce, grâce à des réalisations de Michael Olise et de Kylian Mbappé. Néanmoins, au cours de la deuxième période de cette rencontre, Ousmane Dembélé est entré en jeu et s'est blessé à la cuisse droite alors que le PSG aurait déjà alerté le staff médical des Bleus avant le début de cette trêve internationale. RMC Sport affirme qu'il aurait été déconseillé à l'équipe de France de faire jouer Dembélé au vu de son état de fatigue et des risques de blessures.
«Si c'était sûr qu'il pouvait jouer ? Ah bah oui, sinon je ne le fais pas rentrer»
Cependant, Didier Deschamps a décidé de le faire entrer en jeu au retour des vestiaires après la sortie de Désiré Doué. A la 81ème minute de jeu, Ousmane Dembélé a été remplacé par Hugo Ekitike, sorti sur blessure. Pendant son passage en conférence de presse, le sélectionneur de l'équipe de France est passé aux aveux, défendant sa décision. « Si c'était sûr qu'il pouvait jouer ? Ah bah oui, sinon je ne le fais pas rentrer ! En plus c'est l'autre cuisse. Même s'il n'a pas ressenti un truc violent. C'est parce qu'il était dans de bonnes dispositions ».
«De par ce qu'il pensait lui et la situation médicale, il n'y avait pas la moindre appréhension»
Le discours de Didier Deschamps face à la presse a été retranscrit par RMC Sport. Le sélectionneur des Bleus a assuré qu'Ousmane Dembélé et le staff médical de l'équipe de France avaient donné leur aval pour qu'une telle décision soit finalement prise par Deschamps. « Malheureusement pour lui c'est arrivé, ça peut arriver à quelqu'un qui n'a rien avant. Mais si je le fais rentrer... autrement j'aurais fait rentrer un autre joueur. Mais de par ce qu'il pensait lui et la situation médicale, il n'y avait pas la moindre appréhension ».