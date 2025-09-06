Clash avec le PSG : Deschamps lâche ses vérités à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La colère gronde au Paris Saint-Germain ! RMC Sport ou encore Le Parisien ont communiqué une grande insatisfaction régnant dans le club de la capitale suite à la blessure d'Ousmane Dembélé en Pologne vendredi soir. Et ce, alors que le staff médical du PSG aurait demandé aux médecins des Bleus de ne pas prendre de risques avec Dembélé. Didier Deschamps, dans l'œil du cyclone, a livré sa version des faits.

Didier Deschamps a jeté les dés vendredi soir à Wroclaw où l'équipe de France a pris le meilleur sur l'Ukraine pour son premier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (2-0). Et ce, grâce à des réalisations de Michael Olise et de Kylian Mbappé. Néanmoins, au cours de la deuxième période de cette rencontre, Ousmane Dembélé est entré en jeu et s'est blessé à la cuisse droite alors que le PSG aurait déjà alerté le staff médical des Bleus avant le début de cette trêve internationale. RMC Sport affirme qu'il aurait été déconseillé à l'équipe de France de faire jouer Dembélé au vu de son état de fatigue et des risques de blessures.

«Si c'était sûr qu'il pouvait jouer ? Ah bah oui, sinon je ne le fais pas rentrer» Cependant, Didier Deschamps a décidé de le faire entrer en jeu au retour des vestiaires après la sortie de Désiré Doué. A la 81ème minute de jeu, Ousmane Dembélé a été remplacé par Hugo Ekitike, sorti sur blessure. Pendant son passage en conférence de presse, le sélectionneur de l'équipe de France est passé aux aveux, défendant sa décision. « Si c'était sûr qu'il pouvait jouer ? Ah bah oui, sinon je ne le fais pas rentrer ! En plus c'est l'autre cuisse. Même s'il n'a pas ressenti un truc violent. C'est parce qu'il était dans de bonnes dispositions ».