Didier Deschamps : Le coup de main inattendu sur le mercato de l’OM !

Arrivé dans les derniers instants du mercato, Benjamin Pavard a été prêté par l’Inter Milan avec une option d’achat avoisinant les 15M€. Un très joli coup notamment rendu possible par Didier Deschamps puisque le défenseur français a besoin de retrouver du crédit aux yeux du sélectionneur de l’équipe de France afin de retrouver sa place en Bleus à quelques mois de la Coupe du monde.

Dans les dernières heures du mercato, l'OM a encore pris feu, réussissant notamment à obtenir le prêt de Benjamin Pavard avec une option d'achat. Et si le joueur de l'Inter Milan a accepté de signer à l'OM, c'est notamment pour regagner du crédit aux yeux de Didier Deschamps comme l'explique le journaliste de La Provence Fabrice Lamperti.

Pavard veut convaincre Deschamps « Je n’ai pas trop de doute pour la simple et bonne raison que Benjamin Pavard était titulaire au Bayern puis à l’Inter. Il va arriver pour être le patron de cette défense. Ce ne sera pas le seul parce qu’il y a aussi Nayef Aguerd qui a débarqué dans les dernières heures du mercato. Et puis si Benjamin Pavard vient à l’OM, il sait pour quoi », promet-il au micro du podcast de RMC After OM, avant d’en rajouter une couche.