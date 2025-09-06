Didier Deschamps : Le coup de main inattendu sur le mercato de l’OM !

Arrivé dans les derniers instants du mercato, Benjamin Pavard a été prêté par l’Inter Milan avec une option d’achat avoisinant les 15M€. Un très joli coup notamment rendu possible par Didier Deschamps puisque le défenseur français a besoin de retrouver du crédit aux yeux du sélectionneur de l’équipe de France afin de retrouver sa place en Bleus à quelques mois de la Coupe du monde.
Dans les dernières heures du mercato, l'OM a encore pris feu, réussissant notamment à obtenir le prêt de Benjamin Pavard avec une option d'achat. Et si le joueur de l'Inter Milan a accepté de signer à l'OM, c'est notamment pour regagner du crédit aux yeux de Didier Deschamps comme l'explique le journaliste de La Provence Fabrice Lamperti.
Pavard veut convaincre Deschamps
« Je n’ai pas trop de doute pour la simple et bonne raison que Benjamin Pavard était titulaire au Bayern puis à l’Inter. Il va arriver pour être le patron de cette défense. Ce ne sera pas le seul parce qu’il y a aussi Nayef Aguerd qui a débarqué dans les dernières heures du mercato. Et puis si Benjamin Pavard vient à l’OM, il sait pour quoi », promet-il au micro du podcast de RMC After OM, avant d’en rajouter une couche.
«Il veut montrer à Deschamps qu’il peut lui faire confiance de nouveau»
« Il veut relever ce challenge, il veut briller sous le maillot de l’Olympique de Marseille pour montrer à Didier Deschamps qu’il peut lui faire confiance de nouveau parce que ces dernières saisons, c’est quand même très compliqué pour Benjamin Pavard sous le maillot de l’équipe de France. Donc il vient pour se montrer sous son meilleur jour et montrer à Didier Deschamps de quoi il est capable. Après, comment De Zerbi va mettre tout ça en musique, ça va être une vraie question, une vraie interrogation, parce qu’il n’y a pas longtemps, il n’y avait pas de défenseur et aujourd’hui, il n’y a quasiment que des défenseurs dans cette équipe, donc ça va être un vrai sujet », ajoute Fabrice Lamperti.