PSG - Ballon d’or : Le coup de pression inattendu pour Dembélé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La cérémonie du Ballon d'Or 2025 se rapproche à grands pas et Ousmane Dembélé fait toujours partie des principaux favoris pour cette prestigieuse récompense. L'attaquant français est souvent désigné aux côtés de Lamine Yamal notamment mais d'autres joueurs veulent s'immiscer à la lutte. Lautaro Martinez, attaquant de l'Inter Milan, prendrait bien cette place de vainqueur.

Battu en finale de la Ligue des champions avec l'Inter Milan après la grosse claque infligée par le PSG (5-0), Lautaro Martinez fait partie des 30 noms sélectionnés dans la liste du Ballon d'Or. Le célèbre attaquant argentin de 28 ans croit en ses chances de victoire ou avait peut-être un message à faire passer...

« Le Ballon d’Or 2025 ? C’est moi » Auteur d'une nouvelle belle saison à l'Inter Milan, avec 27 buts, Lautaro Martinez peut espérer faire mieux que l'année dernière dans ce classement du Ballon d'Or. Après sa septième position en 2024, l'Argentin se voit même vainqueur. « Le Ballon d’Or 2025 ? C’est moi » déclare-t-il dans un entretien exclusif pour France Football.