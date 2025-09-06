PSG - Ballon d’or : Le coup de pression inattendu pour Dembélé !

La cérémonie du Ballon d'Or 2025 se rapproche à grands pas et Ousmane Dembélé fait toujours partie des principaux favoris pour cette prestigieuse récompense. L'attaquant français est souvent désigné aux côtés de Lamine Yamal notamment mais d'autres joueurs veulent s'immiscer à la lutte. Lautaro Martinez, attaquant de l'Inter Milan, prendrait bien cette place de vainqueur.
Battu en finale de la Ligue des champions avec l'Inter Milan après la grosse claque infligée par le PSG (5-0), Lautaro Martinez fait partie des 30 noms sélectionnés dans la liste du Ballon d'Or. Le célèbre attaquant argentin de 28 ans croit en ses chances de victoire ou avait peut-être un message à faire passer...
« Le Ballon d’Or 2025 ? C’est moi »
Auteur d'une nouvelle belle saison à l'Inter Milan, avec 27 buts, Lautaro Martinez peut espérer faire mieux que l'année dernière dans ce classement du Ballon d'Or. Après sa septième position en 2024, l'Argentin se voit même vainqueur. « Le Ballon d’Or 2025 ? C’est moi » déclare-t-il dans un entretien exclusif pour France Football.
Dembélé bientôt sacré ?
Le 22 septembre prochain, la cérémonie révèlera enfin le vainqueur du Ballon d'Or 2025. Les pronostics vont bon train en ce moment et Ousmane Dembélé est en bonne position. Si bien que dans une story publiée sur Instagram avec une photo de lui à ses débuts à Rennes et des paroles évocatrices, de nombreux internautes pensent qu'il a déjà été informé de sa victoire...