«Il a reçu des offres», retour imminent pour cette légende du PSG ?

Ancien joueur emblématique de l'ère QSI au PSG, Thiago Motta avait ensuite été entraîneur des U19. Désormais libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus Turin la saison dernière, le coach italien dispose déjà de plusieurs propositions sur le marché à en croire son agent. Sachant que la possibilité d'un retour au PSG a toujours été évoquée à son sujet...

Thiago Motta de retour un jour au PSG au poste d'entraîneur, faut-il vraiment y croire ? En avril dernier, L'EQUIPE évoquait cette possibilité pour l'ancien milieu de terrain italien : « Son destin futur semble devoir encore le ramener à Paris », pouvait-on notamment lire dans les colonnes du quotidien sportif. En attendant, Thiago Motta est actuellement disponible sur le marché des entraîneurs, et l'ancien joueur du PSG ne manque pas de propositions.

« Il a reçu plusieurs offres » Interrogé par QSVS, son agent Dario Canovi annonce des offres : « Thiago Motta deviendra un grand entraîneur. Il a reçu plusieurs offres. Aujourd'hui même, il en a reçu une de l'étranger. Il devra trouver la situation idéale », indique le représentant de Thiago Motta. Et une piste en Allemagne semble notamment se dégager pour celui qui avait été limogé par la Juventus Turin en fin de saison dernière.