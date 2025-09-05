Mbappé - PSG : Le calvaire que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Successeur d’Hugo Lloris en équipe de France, Kylian Mbappé n’a pas eu la vie facile en tant que capitaine de la sélection jusqu’à présent. L’attaquant de 26 ans a attiré un peu plus l’attention médiatique que son prédécesseur. Ses débuts dans cette nouvelle fonction ont d’ailleurs été entachés par son calvaire au PSG lors de sa dernière année de contrat.

Après la Coupe du monde 2022 au Qatar et la retraite internationale de plusieurs cadres dont Hugo Lloris, Didier Deschamps a été contraint de nommer un nouveau capitaine. Si Antoine Griezmann était fortement pressenti pour porter le brassard, le sélectionneur des Bleus a finalement misé sur Kylian Mbappé. Ce dernier n’a d’ailleurs pas eu la vie facile dans ce rôle jusqu’à présent.

Mbappé a vécu un calvaire chez les Bleus à cause du PSG ? À sa nomination, Kylian Mbappé avait fait savoir que c’était pour lui un honneur d’être le capitaine de l’équipe de France. Mais comme le rapporte L’Equipe, l’attaquant de 26 ans a vécu sa première année dans cette fonction en composant avec des questions sur le PSG, où il s’apprêtait à vivre une dernière saison délicate. Le champion du monde 2018 attirait plus l’attention médiatique que son prédécesseur, et il a pleinement pris conscience.