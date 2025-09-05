La «menace intenable» du PSG qui fait vriller Mbappé

A l'occasion de la sortie du livre de Fabrice Hawkins intitulé « De l’enfer au paradis, les secrets des deux saisons qui ont changé l’histoire du PSG », RMC Sport publie quelques extraits sur son site. L'un d'eux concerne la mise à l'écart de Kylian Mbappé durant l'été 2023. Par le biais de son avocate, le joueur avait réclamé un entretien avec Nasser Al-Khelaïfi.
Journaliste pour RMC, Fabrice Hawkins publie « De l’enfer au paradis, les secrets des deux saisons qui ont changé l’histoire du PSG ». L’occasion de revenir sur les moments marquants du PSG, notamment la mise à l’écart de Kylian Mbappé durant l’été 2023. Suite à son refus de prolonger son contrat, le joueur avait été placé dans le loft aux côtés d’autres indésirables. Surpris par la décision de sa direction, Mbappé avait sollicité un rendez-vous avec son président.
La lettre qui a provoqué le désordre au PSG
« Le 11 août 2023, l’avocate de Kylian Mbappé, Maître Delphine Verheyden, adresse une lettre au secrétaire général du PSG Victoriano Melero (nommé directeur général en octobre 2024) au nom de son client. Elle stipule que la veille, un "nouvel entretien de plus d’une heure et demie a encore eu lieu téléphoniquement entre lui et le président Nasser al-Khelaïfi". Les deux hommes n’ont pas stoppé leurs échanges depuis que le joueur a annoncé ne pas vouloir activer son année supplémentaire. On est alors en plein psychodrame au club depuis que Mbappé a été mis à l’écart, relégué au rang de "lofteur", menacé qui plus est de passer l’intégralité de la saison sur le banc s’il ne prolonge pas ou s’il n’accorde pas un retour financier au PSG en cas de départ libre à la fin de la saison » a confié Hawkins.
L'accord avec le PSG conclu
Delphine Verheyden laisse alors entendre que Mbappé est prêt à faire des concessions, notamment en réduisant de 55M€ ses primes. « L’avocate de Kylian Mbappé fait donc comprendre, dans sa lettre, que son client accepte de faire des concessions "pour mettre un terme à cette menace intenable pour un joueur de son rang de ne pas jouer une saison entière, et pour que cesse cette destruction de son image auprès du grand public par la propagation, y compris virale via de faux comptes que nous avons identifiés, d’informations mensongères » a lâché Hawkins. Finalement, Mbappé sera réintégré au groupe PSG à l’issue d’un entretien avec Nasser Al-Khelaïfi.