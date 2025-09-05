La «menace intenable» du PSG qui fait vriller Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A l'occasion de la sortie du livre de Fabrice Hawkins intitulé « De l’enfer au paradis, les secrets des deux saisons qui ont changé l’histoire du PSG », RMC Sport publie quelques extraits sur son site. L'un d'eux concerne la mise à l'écart de Kylian Mbappé durant l'été 2023. Par le biais de son avocate, le joueur avait réclamé un entretien avec Nasser Al-Khelaïfi.

Journaliste pour RMC, Fabrice Hawkins publie « De l’enfer au paradis, les secrets des deux saisons qui ont changé l’histoire du PSG ». L’occasion de revenir sur les moments marquants du PSG, notamment la mise à l’écart de Kylian Mbappé durant l’été 2023. Suite à son refus de prolonger son contrat, le joueur avait été placé dans le loft aux côtés d’autres indésirables. Surpris par la décision de sa direction, Mbappé avait sollicité un rendez-vous avec son président.

La lettre qui a provoqué le désordre au PSG « Le 11 août 2023, l’avocate de Kylian Mbappé, Maître Delphine Verheyden, adresse une lettre au secrétaire général du PSG Victoriano Melero (nommé directeur général en octobre 2024) au nom de son client. Elle stipule que la veille, un "nouvel entretien de plus d’une heure et demie a encore eu lieu téléphoniquement entre lui et le président Nasser al-Khelaïfi". Les deux hommes n’ont pas stoppé leurs échanges depuis que le joueur a annoncé ne pas vouloir activer son année supplémentaire. On est alors en plein psychodrame au club depuis que Mbappé a été mis à l’écart, relégué au rang de "lofteur", menacé qui plus est de passer l’intégralité de la saison sur le banc s’il ne prolonge pas ou s’il n’accorde pas un retour financier au PSG en cas de départ libre à la fin de la saison » a confié Hawkins.