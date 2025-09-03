PSG - Salaire légendaire pour Mbappé : Riolo pousse un coup de gueule !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti libre du PSG à l'été 2024 après avoir refusé d'y prolonger son contrat, Kylian Mbappé aurait pourtant pu toucher une fortune s'il avait accepté les propositions pharamineuses formulées par les propriétaires qataris du club de la capitale. Et Daniel Riolo, qui a évoqué le sujet mardi soir sur RMC, dézingue cette politique financière de l'époque appliquée par le PSG.

Kylian Mbappé avait décidé de repousser en boucle toutes les offres de prolongation de contrat formulées par les dirigeants du PSG pour s'en aller libre à l'été 2024, et réaliser son rêve de porter la tunique du Real Madrid. Les hautes instances du PSG depuis Doha, au Qatar, proposaient pourtant une immense fortune à l'attaquant français pour rester, avec des montants indécents aux yeux de Daniel Riolo.

Riolo dézingue le PSG pour Mbappé Mardi soir, au micro de l'After Foot sur RMC Sport, l'éditorialiste à dézingué cette politique du PSG : « La mentalité de ces gens-là et d’Al-Khelaïfi de tout acheter et de penser que plus tu donnes plus l’autre va s’attacher à toi, c’est déjà une erreur de management. Les sommes pharamineuses, totalement démesurées données qu’aucun autre joueur ou sportif n’a reçu, ce n’est pas normal », estime Riolo.