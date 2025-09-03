«Prêt à venir», Zaïre-Emery proche de quitter le PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Non-convoqué par Didier Deschamps pour le rassemblement de l'équipe de France en raison de ses difficultés actuelles au PSG, Warren Zaïre-Emery semblait disposé à quitter temporairement son club pour retourner avec les Espoirs. Mais Gérald Baticle, le sélectionneur des Bleuets, a lui aussi décidé de se passer de ses services et s'en est expliqué.

En plus d'avoir perdu sa place de titulaire au PSG ces derniers mois, Warren Zaïre-Emery (19 ans) se retrouve désormais privé d'équipe de France puisque Didier Deschamps a décidé de ne pas le convoquer pour le rassemblement actuel. Interrogé en conférence de presse mardi, Gérald Baticle a confié que le jeune milieu de terrain du PSG était prêt à venir chez les espoirs, mais le sélectionneur des Bleuets a refusé cette option et s'en est expliqué.

« Warren, un cas à part » « Avec Didier, on a analysé la situation, c'est un cas à part Warren. C'est pas le jeune Espoir qui allait disputer un match pour rendre service ou pour dépanner sur une sélection. Pour moi, c'est un joueur qui était devenu un membre à part entière des A et donc qui était dans l'objectif Coupe du monde. Et de le faire revenir du jour au lendemain avec nous pour passer sur un objectif Euro Espoirs, il y a une difficulté », confie Baticle sur Zaïre-Emery.