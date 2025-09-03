Lamine Yamal, le mensonge dénoncé face à Dembélé !

Pierrick Levallet

Dans quelques jours, on connaîtra enfin l’identité du Ballon d’Or 2025. Sauf surprise, le graal devrait se départager entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. La star du PSG a été l’un des artisans majeurs du sacre en Ligue des champions et a réalisé la meilleure saison de sa carrière (35 buts et 16 passes décisives en 53 matchs). Le phénomène du FC Barcelone, lui, a époustouflé son monde du haut de ses 18 ans.

«Ceux qui disent le contraire mentent» À l’approche de la cérémonie, qui se tiendra le 22 septembre prochain, Lamine Yamal a d’ailleurs dénoncé un mensonge au sujet de la course au Ballon d’Or. « C'est un trophée que tout le monde veut gagner, ceux qui disent le contraire mentent. Être là à 18 ans, c'est quelque chose qu'il faut chérir. J'espère que cela arrivera » a confié l’international espagnol dans des propos rapportés par MARCA.