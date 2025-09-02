PSG - Transfert à 40M€ : Riolo alerté, l’annonce en direct sur RMC !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG n'a pas hésité à prendre une décision radicale cet été en poussant Gianluigi Donnarumma vers la sortie et en attirant Lucas Chevalier pour 40M€ afin d'assurer sa succession dans les buts. Daniel Riolo estime d'ailleurs qu'il s'agit d'une bonne décision puisqu'il a avoué lundi soir en direct sur RMC avoir été alerté par la qualité de Chevalier dans son jeu au pied.

C'est désormais officiel, Gianluigi Donnarumma a quitté le PSG pour rejoindre Manchester City à un an de la fin de son contrat avec le club de la capitale. Il faut dire que le gardien italien s'était retrouvé poussé vers la sortie cet été sous décision de Luis Enrique, qui avait décidé de faire venir Lucas Chevalier en provenance du LOSC, pour 40M€. Une décision qui fait déjà du bien au PSG selon Daniel Riolo.

« J’ai été alerté... » Lundi soir, en direct dans l'After Foot sur RMC Sport, l'éditorialiste a en effet souligné les grosses qualités dans le jeu au pied de Chevalier, contrairement à son prédécesseur italien au PSG : « On a vu lors du match contre Toulouse, j’ai été alerté sur ce point, Chevalier fait des choses au pied que Donnarumma ne faisait pas. Il y a des sorties de balle courte qui sont précises et sur lesquelles on comprend le choix et ce qui était recherché », indique Riolo.