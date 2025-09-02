PSG : Dembélé provoque un «penaltygate», ça chauffe avec Luis Enrique

La saison dernière, Vitinha avait été désigné tireur numéro un des penaltys au PSG. Mais cette hiérarchie semble avoir volé en éclats cette année, dans un contexte de concurrence interne et de décisions remises en question. Un extrait du livre « De l’enfer au paradis » révèle un épisode révélateur du malaise autour de ce rôle très convoité.
Auteur d’une belle saison l’an dernier, Vitinha s’était imposé comme un élément clé du PSG version Luis Enrique. Le technicien espagnol lui avait même confié une mission de confiance : tirer les penaltys. Le milieu portugais, précis et calme, remplissait ce rôle sans faire de vagues. Mais très vite, son nouveau costume a été discuté, notamment par Ousmane Dembélé. Dans son livre « De l’enfer au paradis, les secrets des deux saisons qui ont changé l’histoire du PSG », Fabrice Hawkins est revenu sur un épisode marquant de la saison dernière.
Tensions au PSG à cause des penaltys
« Lors de la première journée de championnat contre Le Havre, le 16 août 2024, Randal Kolo Muani se procure un penalty dans les arrêts de jeu. Vitinha veut le prendre : et pour cause, il a été désigné avant le match par Luis Enrique comme le tireur numéro 1. Ousmane Dembélé donne finalement le ballon à Kolo Muani, sous le regard du milieu portugais, qui ronge son frein. RKM, qui était entré en jeu, marque. Dès le lendemain à l’entraînement, Luis Enrique fait part de son mécontentement devant le groupe. Le ton reste très diplomatique mais il explique en substance que lorsqu’il désigne un tireur de penalty, la consigne doit être respectée. Il s’adresse à Randal Kolo Muani pour lui dire qu’il ne doit pas prendre le ballon pour tirer dans ces circonstances. Il ne lui en tiendra pas rigueur, notamment parce que le Français a marqué, mais le message est passé » a écrit le journaliste de RMC.
Luis Enrique a changé ses plans
Le climat se tendant, Marquinhos a choisi de faire remonter l’information à Luis Enrique. « Malin, Luis Enrique a bien compris au langage corporel de ses troupes que tous n’étaient pas convaincus. Les offensifs, Dembélé, Ramos, Kolo Muani en tête, veulent tirer et estiment anormal que la tâche revienne à un milieu de terrain plutôt qu’à un attaquant. Ils s’en ouvrent auprès de leur capitaine Marquinhos, qui partage leur avis et le remonte au coach » a déclaré Hawkins. Nul ne sait si cette discussion a eu un impact sur la décision de Luis Enrique. Mais cette saison, ce rôle semble avoir été confié à Dembélé.