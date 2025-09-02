PSG : Dembélé provoque un «penaltygate», ça chauffe avec Luis Enrique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La saison dernière, Vitinha avait été désigné tireur numéro un des penaltys au PSG. Mais cette hiérarchie semble avoir volé en éclats cette année, dans un contexte de concurrence interne et de décisions remises en question. Un extrait du livre « De l’enfer au paradis » révèle un épisode révélateur du malaise autour de ce rôle très convoité.

Auteur d’une belle saison l’an dernier, Vitinha s’était imposé comme un élément clé du PSG version Luis Enrique. Le technicien espagnol lui avait même confié une mission de confiance : tirer les penaltys. Le milieu portugais, précis et calme, remplissait ce rôle sans faire de vagues. Mais très vite, son nouveau costume a été discuté, notamment par Ousmane Dembélé. Dans son livre « De l’enfer au paradis, les secrets des deux saisons qui ont changé l’histoire du PSG », Fabrice Hawkins est revenu sur un épisode marquant de la saison dernière.

Tensions au PSG à cause des penaltys « Lors de la première journée de championnat contre Le Havre, le 16 août 2024, Randal Kolo Muani se procure un penalty dans les arrêts de jeu. Vitinha veut le prendre : et pour cause, il a été désigné avant le match par Luis Enrique comme le tireur numéro 1. Ousmane Dembélé donne finalement le ballon à Kolo Muani, sous le regard du milieu portugais, qui ronge son frein. RKM, qui était entré en jeu, marque. Dès le lendemain à l’entraînement, Luis Enrique fait part de son mécontentement devant le groupe. Le ton reste très diplomatique mais il explique en substance que lorsqu’il désigne un tireur de penalty, la consigne doit être respectée. Il s’adresse à Randal Kolo Muani pour lui dire qu’il ne doit pas prendre le ballon pour tirer dans ces circonstances. Il ne lui en tiendra pas rigueur, notamment parce que le Français a marqué, mais le message est passé » a écrit le journaliste de RMC.