PSG : Une star transférée, le coup de dernière minute du Qatar confirmé

Le Paris Saint-Germain a connu une fin de mercato animée, marquée par plusieurs départs de poids. Gianluigi Donnarumma, Carlos Soler, Marco Asensio et Randal Kolo Muani ont quitté la capitale française, actant une nouvelle phase de transition pour le club. Et un autre joueur historique, Presnel Kimpembe, pourrait très bientôt suivre le même chemin.
Dans les dernières heures du mercato, le PSG a activé le mode « départs ». Gianluigi Donnarumma, Carlos Soler, Marco Asensio et Randal Kolo Muani ont tous plié bagage, rejoignant Milan Skriniar et Nordi Mukiele, déjà partis plus tôt dans l’été. Ce grand ménage a pour but de clarifier l’effectif autour du projet de Luis Enrique, tout en allégeant la masse salariale.
Une figure historique vers le Qatar ?
Selon L’Équipe, la vague de départs n'est pas complètement terminé puisqu'un autre nom bien connu du vestiaire parisien pourrait rapidement quitter le club : Presnel Kimpembe. Le défenseur central, formé au PSG, pourrait bien rejoindre un club qatari dont l’identité n’a pas encore été révélée.
Le PSG a le temps de bien négocier
À un an de la fin de son contrat, et avec une valeur estimée à 5M€, selon le site spécialisé Transfermarkt, Kimpembe, loin de sa meilleure forme physique après sa blessure, pourrait permettre au PSG de récupérer une petite somme tout en libérant une place dans un secteur où les options se sont multipliées. Pour rappel, le mercato estival prend fin le 16 septembre au Qatar.