PSG : Une star transférée, le coup de dernière minute du Qatar confirmé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Paris Saint-Germain a connu une fin de mercato animée, marquée par plusieurs départs de poids. Gianluigi Donnarumma, Carlos Soler, Marco Asensio et Randal Kolo Muani ont quitté la capitale française, actant une nouvelle phase de transition pour le club. Et un autre joueur historique, Presnel Kimpembe, pourrait très bientôt suivre le même chemin.

Dans les dernières heures du mercato, le PSG a activé le mode « départs ». Gianluigi Donnarumma, Carlos Soler, Marco Asensio et Randal Kolo Muani ont tous plié bagage, rejoignant Milan Skriniar et Nordi Mukiele, déjà partis plus tôt dans l’été. Ce grand ménage a pour but de clarifier l’effectif autour du projet de Luis Enrique, tout en allégeant la masse salariale.

Une figure historique vers le Qatar ? Selon L’Équipe, la vague de départs n'est pas complètement terminé puisqu'un autre nom bien connu du vestiaire parisien pourrait rapidement quitter le club : Presnel Kimpembe. Le défenseur central, formé au PSG, pourrait bien rejoindre un club qatari dont l’identité n’a pas encore été révélée.