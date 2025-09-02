«En larmes», le vestiaire du PSG craque complètement

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après des années de désillusions, le Paris Saint-Germain a enfin décroché la Ligue des champions, au terme d’un parcours marqué par la peur de l’élimination puis une montée en puissance irrésistible. En marge du tirage au sort de la prochaine C1, Luis Enrique est revenu sur le parcours historique de son groupe, qui a terminé la compétition en larmes.

Il aura fallu attendre plus d’une décennie d’investissements, de tentatives avortées et de frustrations pour que le PSG touche enfin le Graal européen. La saison dernière restera dans les mémoires comme celle où le club de la capitale a conjuré la malédiction qui l’accompagnait depuis si longtemps en Ligue des champions. Et pourtant, rien ne laissait présager une telle issue au terme d’une phase de groupes particulièrement délicate. Ballottés, parfois au bord du gouffre, les Parisiens ont flirté avec une élimination prématurée. Mais après une remontée face à Manchester City, le PSG a gagné en confiance, jusqu’à devenir intouchable. La finale face à l’Inter n’a souffert d’aucune contestation (5-0). De quoi rendre fier Luis Enrique, qui est revenu sur le parcours de son groupe.

Luis Enrique revient sur la saison historique « Je dois être honnête, c’était presque impossible de penser à la victoire finale. Nous avions beaucoup d’occasions créées, sans parvenir à marquer. Nous avons abordé le problème en nous demandant « Pourquoi ne pas se concentrer sur autre chose ? Pourquoi ne pas chercher le joueur le mieux placé dans la surface ? ». Je pense que nos statistiques ont changé après cela, les victoires sont venues automatiquement, nous avons retrouvé notre confiance. Dans cette finale, tout s’est très bien passé. Nous avons un trait qui, je pense, nous définit : nous continuons toujours à jouer de la même manière, que nous gagnions ou que nous perdions » a confié le coach du PSG lors d’un entretien accordé au média du club.