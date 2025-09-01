Tensions dans le vestiaire du PSG : Un joueur balance cash en pleine «guerre»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG fait face à une situation complexe avec l'arrivée d'Illia Zabarnyi, défenseur ukrainien, évoluant désormais aux côtés du gardien russe Matveï Safonov. Alors que les deux pays sont en guerre depuis l'invasion de l'Ukraine démarrée en février 2022, le nouveau joueur de Luis Enrique s’est prononcé sur cette cohabitation particulière.

C’est une situation pour le moins particulière à laquelle est confronté le PSG depuis quelques semaines. Arrivé en provenance de Bournemouth pour 66M€, l’Ukrainien Illia Zabarnyi évolue désormais avec le gardien russe Matveï Safonov, une cohabitation particulière au vu du conflit entre les deux pays. Interrogé par un média de son pays, le nouveau défenseur du PSG s’est prononcé sur sa relation avec son coéquipier.

« Je n'entretiens aucune relation avec les Russes » « Dans mon pays, une guerre à grande échelle fait rage depuis quatre ans. Les Russes sont des agresseurs qui tentent en vain de détruire la liberté et l'indépendance de l'Ukraine. La guerre continue, et je n'entretiens aucune relation avec les Russes », a indiqué Illia Zabarnyi, invité de l'émission ukrainienne Football 360.