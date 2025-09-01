Ousmane Dembélé : Panique au PSG !

Pierrick Levallet

Alors que la saison vient à peine de débuter, un vent de panique touche le PSG. Ce samedi soir, lors de la victoire contre Toulouse (3-6), Ousmane Dembélé est sorti sur blessure. L’attaquant de 28 ans a semblé touché à la cuisse gauche. Et cela inquiéterait les Rouge-et-Bleu, qui craindraient le pire pour l’international français.

Ce samedi, le PSG a été dans un grand soir. Le club de la capitale s’est largement imposé face à Toulouse (3-6) dans une rencontre qui a été un véritable festival offensif. La soirée a néanmoins été entachée d’un point noir. En effet, Ousmane Dembélé a cédé sa place à Gonçalo Ramos à la 70e minute. L’international français a semblé touché à la cuisse gauche.

Le PSG craint le pire avec Ousmane Dembélé Et comme le rapporte SPORT, cette blessure inquiéterait le PSG. L’attaquant de 28 ans avait déjà souffert d’une douleur musculaire cet été pendant la Coupe du monde des clubs. Les Rouge-et-Bleu espéreraient donc qu’elle ne sera pas trop grave pour la suite de la saison, les dirigeants parisiens comptant sur Ousmane Dembélé notamment en Ligue des champions.