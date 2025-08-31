Du jamais au PSG, la très grosse annonce de Luis Enrique !

Présent en conférence de presse après la victoire très spectaculaire à Toulouse samedi soir (6-3), Luis Enrique a notamment été interrogé sur la performance de Joao Neves, auteur du premier triplé de sa carrière. Et quel triplé ! Le milieu de terrain portugais a impressionné son entraîneur qui n'avait jamais vu ça.
Samedi soir, le PSG et Toulouse ont livré un match très spectaculaire. Les Parisiens se sont effectivement imposés 6 buts à 3 grâce notamment à un triplé absolument incroyable de Joao Neves. Une performance déjà rare pour un milieu de terrain, mais surtout avec de tels buts. Deux retournés acrobatiques, et une frappe à l'entrée de la surface de réparation qui finit en pleine lucarne. Joao Neves continue d'impressionner tout le monde, y compris son entraîneur Luis Enrique.
Luis Enrique impressionné par le triplé de Joao Neves
« C'est la première fois qu'il marque trois buts à Paris Saint-Germain. Je ne sais pas s'il l'avait fait avec Benfica, je pense que non. C'est son premier hat-trick. Mais ce n'est pas seulement marquer trois buts, c'est la manière dont il a marqué les trois buts. J'espère que ce sera une source de confiance pour lui. Il peut marquer, il a la qualité pour marquer plus de buts. C'est un joueur très jeune, mais avec beaucoup de qualités. Nous fondons beaucoup d'espoirs sur lui », assure le coach du PSG en conférence de presse.
«C'est très difficile de voir ça parce que ce n'est pas commun»
Mais Luis Enrique a également été interrogé sur la beauté des trois buts de Joao Neves, reconnaissant qu'il n'avait jamais vu un tel triplé dans sa carrière. « Je ne me rappelle pas. C'est très difficile de voir ça parce que ce n'est pas commun. Mais João est un joueur qui a cette qualité, parce que nous voyons cette qualité pendant les entraînements. Et nous voulons profiter de ça et qu'il gagne en confiance pour continuer à se développer ou à profiter de sa qualité », conclut le technicien espagnol, rapporté par CulturePSG.