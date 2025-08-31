Coup dur pour Ousmane Dembélé : L'annonce tant attendue au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir à Toulouse, le PSG a confirmé son sans faute au terme d'un match totalement fou qui a vu les Parisiens s'imposer 6 à 3. Ousmane Dembélé en a profité pour débloquer son compteur grâce à un doublé sur penalty... avant de sortir en se touchant la cuisse gauche. Une situation inquiétante sur laquelle il s'est prononcé.

Pour la troisième journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait à Toulouse avec la volonté de poursuivre son sans-faute malgré une préparation estivale tronquée. Et c'est chose faite puisque les Parisiens ont remporté un match ultra-spéctaculaire au Stadium s'imposant 6 buts à 3. Le triplé de Joao Neves a évidemment marqué les esprits, Ousmane Dembélé a également marqué les esprits avec un doublé sur penalty, ce qui lui permet de débloquer son compteur. Malheureusement, le numéro 10 du PSG a été coupé dans son élan.

Dembélé sort du silence sur sa blessure En effet, à 20 minutes de la fin du match, Ousmane Dembélé s'est assis sur la pelouse du Stadium en se tenant l'arrière de la cuisse gauche. Immédiatement remplacé par Gonçalo Ramos, le numéro 10 du PSG a donné de ses nouvelles après la rencontre. « Ça va, ça va. J'ai ressenti une petite gêne sur la fin juste avant de sortir mais on va voir, je vais faire l'IRM, on va voir ce qu'il y a. Mais je ne pense pas que c'est si grave que ça », assure-t-il au micro de Ligue1+.