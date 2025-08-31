«Un excellent joueur» envoyé au PSG, nouveau transfert surprise en Russie ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

À 25 ans, Eduard Spertsyan continue de faire parler de lui. Courtisé en Europe, le milieu offensif de Krasnodar a récemment repoussé l’idée d’un départ en Championship pour Southampton. Alors que son nom avait déjà été associé au Paris Saint-Germain l’hiver dernier, ses performances relancent le débat sur sa capacité à évoluer au plus haut niveau.

Eduard Spertsyan n’est plus un inconnu sur la scène européenne. Âgé de 25 ans, le milieu offensif arménien s’est imposé comme l’un des leaders techniques du FK Krasnodar en Russie. En février dernier, il avait lui-même révélé des discussions autour d’un possible intérêt du PSG : « Pour ce qui est du PSG, mon agent était à Paris, il y a eu des échanges à mon sujet, c’est tout. Il n’y a eu aucune offre ni aucun appel téléphonique. Je n’ai communiqué avec personne. »

Un avenir en Russie incertain Ces déclarations avaient jeté un froid parmi les supporters, qui espéraient un transfert vers un grand club européen. Et si le dossier n’a pas avancé à ce moment-là, les rumeurs n’ont jamais complètement disparu. Récemment, Southampton a tenté sa chance avec une offre concrète, mais Spertsyan a décliné, refusant de rejoindre une équipe de Championship.