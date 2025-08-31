«Un excellent joueur» envoyé au PSG, nouveau transfert surprise en Russie ?

À 25 ans, Eduard Spertsyan continue de faire parler de lui. Courtisé en Europe, le milieu offensif de Krasnodar a récemment repoussé l’idée d’un départ en Championship pour Southampton. Alors que son nom avait déjà été associé au Paris Saint-Germain l’hiver dernier, ses performances relancent le débat sur sa capacité à évoluer au plus haut niveau.
Eduard Spertsyan n’est plus un inconnu sur la scène européenne. Âgé de 25 ans, le milieu offensif arménien s’est imposé comme l’un des leaders techniques du FK Krasnodar en Russie. En février dernier, il avait lui-même révélé des discussions autour d’un possible intérêt du PSG : « Pour ce qui est du PSG, mon agent était à Paris, il y a eu des échanges à mon sujet, c’est tout. Il n’y a eu aucune offre ni aucun appel téléphonique. Je n’ai communiqué avec personne. »
Un avenir en Russie incertain
Ces déclarations avaient jeté un froid parmi les supporters, qui espéraient un transfert vers un grand club européen. Et si le dossier n’a pas avancé à ce moment-là, les rumeurs n’ont jamais complètement disparu. Récemment, Southampton a tenté sa chance avec une offre concrète, mais Spertsyan a décliné, refusant de rejoindre une équipe de Championship.
Spertsyan envoyé au PSG
Un choix validé par son partenaire Gaetan Perrin, qui lui voit un avenir au PSG. « Spertsyan pourrait jouer dans une équipe du niveau du PSG . Eduard est un excellent footballeur. S'il s'associe aux meilleurs joueurs du PSG sur le terrain, il pourra jouer un bon football. J'aimerais que Spertsyan reste à Krasnodar. Mais j'espère aussi qu'il pourra franchir une nouvelle étape dans sa carrière et aller en Europe » a-t-il lâché dans des propos rapportés par Sports.ru.