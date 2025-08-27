PSG : Surprise, Deschamps le fait changer d’équipe ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Warren Zaïre-Emery manque à l’appel pour la rentrée des classes de l’équipe de France. Dans le cadre du premier rassemblement de la dernière saison de Didier Deschamps à la tête des Bleus, le sélectionneur n’a pas convoqué le milieu de terrain de 19 ans en manque de temps de jeu au PSG. Au point où un retour chez les Espoirs serait une hypothèse.

En cette fin de mercato, il risque d’y avoir du mouvement dans le sens des départs du côté du PSG. Arnau Tenas a déjà atterri à Valence pour s’engager à Villarreal par le biais d’un transfert sec de 6M€. Carlos Soler est pressenti pour rejoindre la Real Sociedad lorsque la Gazzetta dello Sport annonce ce mercredi une potentielle offre de transfert revue à la hausse de la Juventus pour Randal Kolo Muani. Ces dernières heures, Didier Deschamps était présent en conférence de presse afin de livrer les joueurs sélectionnés pour deux des matchs éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de l’équipe de France les 5 et 9 septembre contre l’Ukraine et l’Islande. Kolo Muani n’a pas été retenu en raison de son temps de jeu inexistant au PSG où il se trouve dans l’antichambre en espérant signer à la Vieille Dame.

«Sur un plan psychologique ce n'est pas l'idéal, mais Gérald Baticle a la liberté de choisir et Warren est dans les âges» Warren Zaïre-Emery manque lui aussi à l’appel pour des raisons assez similaires : ses apparitions trop irrégulières au PSG où le milieu de terrain de 19 ans évolue dans l’ombre de Fabian Ruiz, de Vitinha et de Joao Neves. De par son jeune âge, un retour chez les Espoirs est une possibilité d’après Didier Deschamps. « Pour Warren, à partir du moment où il est venu chez les Bleus un certain nombre de fois, il y a la déception de ne pas être chez les A. Et même s'il a un bon état d'esprit, c'est délicat (d'aller chez les Espoirs) quand on a souvent été chez les A. Sur un plan psychologique ce n'est pas l'idéal, mais Gérald Baticle a la liberté de choisir et Warren est dans les âges ».