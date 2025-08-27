PSG : Deschamps prépare une annonce, il crie au scandale sur les réseaux sociaux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La première sélection de la saison approche. En marge des rencontres éliminatoires pour le Mondial 2026 face à l’Ukraine et l’Islande début septembre, Didier Deschamps donnera sa traditionnelle conférence de presse pour dévoiler la liste des internationaux retenus. Warren Zaïre-Emery devrait à nouveau être appelé au contraire d’un Corentin Tolisso performant avec l’OL De quoi faire enrager Sidney Govou.

Ce mercredi 27 août marque la première conférence de presse de la 14ème et ultime saison de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Le sélectionneur des Bleus a en effet annoncé en janvier dernier qu’il ne prolongera pas son contrat avec la Fédération française de football qui prendra fin après la Coupe du monde 2026. Les 5 et 9 septembre prochain, la sélection tricolore débutera la phase éliminatoires du Mondial avec un déplacement en Ukraine et la réception de l’Islande au Parc des princes.

Zaïre-Emery encore appelé par Deschamps ? A 14 heures, ce mercredi, Didier Deschamps communiquera les noms des joueurs sélectionnés pour la trêve internationale du mois de septembre. Malgré le fait qu’il ne soit pas un titulaire au PSG, Warren Zaïre-Emery devrait à nouveau être retenu par le sélectionneur des Bleus selon RMC Sport qui évoque « des chances » de convocation pour le milieu de terrain âgé de 19 ans.