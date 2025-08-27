Calvaire au PSG : La réunion tant attendue avec cette star

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant fait ses adieux aux supporters du PSG vendredi dernier, Gianluigi Donnarumma se rapproche désormais d’une arrivée en Premier League. Néanmoins, le gardien italien a vécu des dernières semaines compliquées sur le plan personnel. De quoi alerter Gianluigi Buffon, qui a affirmé ce mardi qu’il souhaite prochainement rencontrer le gardien parisien afin d’évoquer le sujet.

Un véritable choc. Gardien héroïque du PSG lors de la conquête de la première Ligue des Champions de l’histoire du club parisien, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie à Paris. Alors que son contrat expire en 2026 et que Luis Enrique a insisté afin de faire venir le prometteur Lucas Chevalier, le numéro 99 a été invité à se trouver un nouveau projet. Vendredi soir, à l’issue de la victoire du PSG contre Angers (1-0), Donnarumma a effectué des adieux émouvants au Parc des Princes.

Donnarumma a dit au revoir au PSG De son côté, Luis Enrique a assumé l’entière responsabilité du départ de Gianluigi Donnarumma. « C’est toujours joli de voir le soutien des supporters, je comprends que c’est un moment spécial pour Gigio, c’est dur de gérer ça mais c’est joli de voir ce moment de reconnaissance, c’est joli de voir ça », a ainsi révélé l’entraîneur du PSG en conférence de presse. Désormais, l’avenir de l’Italien semble s’écrire du côté de Manchester City, qui tente de se séparer d’Ederson afin de pouvoir le recruter.