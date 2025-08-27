Calvaire au PSG : La réunion tant attendue avec cette star

Ayant fait ses adieux aux supporters du PSG vendredi dernier, Gianluigi Donnarumma se rapproche désormais d’une arrivée en Premier League. Néanmoins, le gardien italien a vécu des dernières semaines compliquées sur le plan personnel. De quoi alerter Gianluigi Buffon, qui a affirmé ce mardi qu’il souhaite prochainement rencontrer le gardien parisien afin d’évoquer le sujet.
Un véritable choc. Gardien héroïque du PSG lors de la conquête de la première Ligue des Champions de l’histoire du club parisien, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie à Paris. Alors que son contrat expire en 2026 et que Luis Enrique a insisté afin de faire venir le prometteur Lucas Chevalier, le numéro 99 a été invité à se trouver un nouveau projet. Vendredi soir, à l’issue de la victoire du PSG contre Angers (1-0), Donnarumma a effectué des adieux émouvants au Parc des Princes.
Donnarumma a dit au revoir au PSG
De son côté, Luis Enrique a assumé l’entière responsabilité du départ de Gianluigi Donnarumma. « C’est toujours joli de voir le soutien des supporters, je comprends que c’est un moment spécial pour Gigio, c’est dur de gérer ça mais c’est joli de voir ce moment de reconnaissance, c’est joli de voir ça », a ainsi révélé l’entraîneur du PSG en conférence de presse. Désormais, l’avenir de l’Italien semble s’écrire du côté de Manchester City, qui tente de se séparer d’Ederson afin de pouvoir le recruter.
« J'attends de voir Gigio pour lui parler en personne »
Mais quid de la sélection ? Chef de délégation de l’équipe d’Italie, Gianluigi Buffon a évoqué le cas de Donnarumma ce mardi. « J'attends de voir Gigio pour lui parler en personne. Je sais que le sélectionneur l'a déjà contacté à plusieurs reprises et qu'ils ont discuté de son avenir en fonction de ses choix. Mais indépendamment de cette période, Donnarumma est et restera toujours un atout pour l'équipe nationale », a ainsi lâché le joueur le plus capé de l’histoire de la Squadra Azzura.