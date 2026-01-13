OM - De Zerbi : Le clash inattendu !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi, l'OM va disputer son 16ème de finale de Coupe de France face au Bayeux FC. Avant cette rencontre, Roberto De Zerbi s'est présenté en conférence de presse, l'occasion pour l'entraîneur de l'OM de répondre à son homologue. Et visiblement, il y a quelques mots de ce dernier qu'il n'a pas apprécié.

Pensionnaire de Régional 1, Bayeux aura donc fort à faire face à l'OM ce mardi en conférence de presse. Entraîneur du club normand, Eric Fouda avait d'ailleurs annoncé la couleur pour cette rencontre, expliquant notamment : « Marseille a quelques fragilités mentales, on l’a vérifié ces dernières semaines. Leur calendrier sera chargé, peut-être qu’ils considéreront ce match comme un match de récupération. L’idée, ce sera de rentrer dans la tête du coach De Zerbi, de percevoir comment il va aborder ce match, quels joueurs il utilisera. Nous, on ne va rien changer à nos habitudes ».

« Je me suis fait incendier » Mais voilà que l'entraîneur de Bayeux a payé cher ses propos sur l'OM et Roberto De Zerbi. « Je me suis fait incendier parce que j’ai osé dire que Marseille avait une faille mentale. Mais je n’ai rien inventé, on le dit sur toutes les chaînes de télé ! », expliquait Eric Fouda, rapporté par Ouest France.