OM - De Zerbi : Le clash inattendu !

Ce mardi, l'OM va disputer son 16ème de finale de Coupe de France face au Bayeux FC. Avant cette rencontre, Roberto De Zerbi s'est présenté en conférence de presse, l'occasion pour l'entraîneur de l'OM de répondre à son homologue. Et visiblement, il y a quelques mots de ce dernier qu'il n'a pas apprécié.
Pensionnaire de Régional 1, Bayeux aura donc fort à faire face à l'OM ce mardi en conférence de presse. Entraîneur du club normand, Eric Fouda avait d'ailleurs annoncé la couleur pour cette rencontre, expliquant notamment : « Marseille a quelques fragilités mentales, on l’a vérifié ces dernières semaines. Leur calendrier sera chargé, peut-être qu’ils considéreront ce match comme un match de récupération. L’idée, ce sera de rentrer dans la tête du coach De Zerbi, de percevoir comment il va aborder ce match, quels joueurs il utilisera. Nous, on ne va rien changer à nos habitudes ».
« Je me suis fait incendier »
Mais voilà que l'entraîneur de Bayeux a payé cher ses propos sur l'OM et Roberto De Zerbi. « Je me suis fait incendier parce que j’ai osé dire que Marseille avait une faille mentale. Mais je n’ai rien inventé, on le dit sur toutes les chaînes de télé ! », expliquait Eric Fouda, rapporté par Ouest France.
« Leur entraîneur aime donner des conseils aux autres coaches »
Et ces paroles sont même arrivées jusqu'aux oreilles de Roberto De Zerbi, qui n'a semble-t-il pas forcément apprécié. En effet, ce lundi, en conférence de presse, l'entraîneur de l'OM était visiblement vexé, ayant ainsi balancé : « Ce que je connais de Bayeux ? Je sais qu’ils jouent en 3-4-1-2 et que leur entraîneur aime donner des conseils aux autres coaches. S’il veut m’en donner, je lui passerai mon numéro de téléphone ».