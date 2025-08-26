«Esclave du PSG», l’énorme accusation à l’étranger

Figure incontournable de la sélection sud-coréenne, Kang-In Lee voit sa situation au PSG devenir de plus en plus problématique. Remplaçant régulier, voire absent lors des grands rendez-vous, le milieu de terrain offensif vit un été agité, marqué par des critiques croissantes dans son pays. À un an de la Coupe du Monde, l’inquiétude monte.
À 24 ans, Kang-In Lee continue de représenter l’un des plus grands espoirs du football asiatique. Mais au PSG, le Sud-Coréen peine à s’imposer. Loin d’être un titulaire indiscutable, l'ancienne pépite de Valence et de Majorque est régulièrement écartée lors des affiches majeures, ce qui ne manque pas de faire réagir dans son pays natal. Journaliste coréen, Nam Jang-hyun a exprimé son incompréhension lors d'un entretien accordé à Foot Mercato.
L'inquiétude grandit autour de Kang-in Lee
« Les médias et les fans coréens se posent beaucoup de questions sur le fait de savoir si Kang-in Lee se voit offrir suffisamment d’opportunités. Je sais qu’il est impossible pour le PSG de faire jouer tous ses joueurs titulaires à chaque match, mais beaucoup trouvent difficile à comprendre qu’il soit systématiquement écarté des matchs importants. C’est actuellement une saison de Coupe du Monde, ce qui suscite une grande inquiétude quant au maintien du niveau de performance. Peu importe la taille du club, il est difficile pour un joueur qui ne peut pas jouer de réaliser de bonnes performances » a confié le journaliste du quotidien Sports Dong-A.
La presse coréenne se lâche
En Corée du Sud, certains médias se montrent même plus agressifs. Le média Chosun s'est offusqué après les rumeurs de transfert de Kang-In Lee, valorisé 45M€ par le PSG cet été. « Lee Kang-in est-il un esclave du PSG ? Son prix de 73 milliards de wons (45 M€, ndlr) est mauvais » peut-on lire. La pression se fait de plus en plus présente sur les épaules de l'ailier parisien.