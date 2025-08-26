«Esclave du PSG», l’énorme accusation à l’étranger

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Figure incontournable de la sélection sud-coréenne, Kang-In Lee voit sa situation au PSG devenir de plus en plus problématique. Remplaçant régulier, voire absent lors des grands rendez-vous, le milieu de terrain offensif vit un été agité, marqué par des critiques croissantes dans son pays. À un an de la Coupe du Monde, l’inquiétude monte.

À 24 ans, Kang-In Lee continue de représenter l’un des plus grands espoirs du football asiatique. Mais au PSG, le Sud-Coréen peine à s’imposer. Loin d’être un titulaire indiscutable, l'ancienne pépite de Valence et de Majorque est régulièrement écartée lors des affiches majeures, ce qui ne manque pas de faire réagir dans son pays natal. Journaliste coréen, Nam Jang-hyun a exprimé son incompréhension lors d'un entretien accordé à Foot Mercato.

L'inquiétude grandit autour de Kang-in Lee « Les médias et les fans coréens se posent beaucoup de questions sur le fait de savoir si Kang-in Lee se voit offrir suffisamment d’opportunités. Je sais qu’il est impossible pour le PSG de faire jouer tous ses joueurs titulaires à chaque match, mais beaucoup trouvent difficile à comprendre qu’il soit systématiquement écarté des matchs importants. C’est actuellement une saison de Coupe du Monde, ce qui suscite une grande inquiétude quant au maintien du niveau de performance. Peu importe la taille du club, il est difficile pour un joueur qui ne peut pas jouer de réaliser de bonnes performances » a confié le journaliste du quotidien Sports Dong-A.