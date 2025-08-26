Real Madrid - PSG : Un transfert à 90M€ annoncé, la nouvelle bombe de la presse espagnole

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La presse espagnole en remet une couche sur le dossier Vitinha. Ce lundi, il est annoncé que le Real Madrid suivrait toujours les prestations du milieu de terrain, qui vient tout juste de prolonger son contrat avec le PSG. Une clause libératoire permettrait même au joueur portugais de quitter la France la saison prochaine pour 90M€.

Avec les arrivées de Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Franco Mastantuono et Trent Alexander-Arnold, le Real Madrid a frappé fort cet été. Le club souhaite ouvrir un nouveau chapitre sous la houlette de Xabi Alonso, misant sur un effectif rajeuni mais déjà très compétitif.

Le retour de la rumeur Vitinha Toutefois, du côté de la presse espagnole comme en interne, certains estiment que le milieu de terrain manque encore de profondeur. Dans cette optique, le nom de Vitinha revient avec insistance. Selon Marca, le Real Madrid garderait un œil attentif sur le milieu portugais du PSG, auteur d’une excellente saison et dont le bail court jusqu'en juin 2029.