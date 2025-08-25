Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Paris Saint-Germain a officialisé la signature d’Illya Zabarnyi, prometteur défenseur ukrainien. Une arrivée marquée par un contexte particulier, puisque le joueur devra partager le vestiaire avec Matvey Safonov, gardien russe signé l'été dernier. Une cohabitation scrutée de près en raison des tensions géopolitiques entre leurs deux pays.

Le mercato estival du PSG continue de prendre une tournure géopolitique autant que sportive. Après avoir attiré Matvey Safonov l'été dernier, le club parisien a officialisé la signature d’Illya Zabarnyi, jeune défenseur ukrainien de 22 ans présenté comme l’un des plus grands espoirs à son poste. Habitué aux joutes européennes avec Bournemouth et déjà international régulier avec l’Ukraine, Zabarnyi doit désormais s’imposer dans l’un des effectifs les plus relevés d’Europe. Mais au-delà du terrain, c’est surtout la cohabitation annoncée entre lui et Safonov qui retient l’attention.

Une cohabitation qui fait parler L’arrivée de Zabarnyi au PSG met en lumière une problématique inédite : comment concilier exigence sportive et symbolique politique dans un contexte aussi tendu ? Députée à la Douma, Svetlana Zhurova s'est exprimée sur cette relation qui fait parler en Russie. « Lorsqu'un footballeur ukrainien a signé un contrat avec le club, certains aspects de la relation avec notre gardien ont probablement été abordés avec lui. Je pense que dans une équipe qui évolue au plus haut niveau et attire l'attention du monde entier, certaines conditions ont été convenues avec lui lors des négociations de transfert. Et, apparemment, on lui a dit : « Jouons au football ensemble » » a-t-elle confié.