Guerre Ukraine-Russie : Ça va dégénérer dans le vestiaire du PSG ?

Préparant l’avenir, le PSG s’était mis en quête d’un défenseur central pour concurrencer Marquinhos. Depuis plusieurs semaines, le club de la capitale travaillait sur l’arrivée d’Illia Zabarnyi en provenance de Bournemouth. Un accord a enfin été trouvé et l’Ukrainien rejoint ainsi le vestiaire parisien où il y retrouver Matvey Safonov. De quoi provoquer certaines tensions compte tenu de la guerre entre l’Ukraine et la Russie ?
Cet été, le mercato du PSG prend une tournure géopolitique. En effet, un an après avoir recruté Matvey Safonov en provenance de Krasnodar, le club de la capitale s’offre désormais les services d’Illia Zabarnyi, acheté à Bournemouth. Un transfert qui fait forcément parler compte tenu de la guerre entre l’Ukraine et la Russie et du fait que le défenseur central ukrainien va donc cohabiter avec le gardien russe dans le vestiaire du PSG. Safonov et Zabarnyi vont-ils réussir à s’entendre quand on connait le contexte actuel entre les deux pays ?
« Pas de raison que dans le vestiaire du PSG ça dégénère »
Sur Twitch, Thibaud Vézirian a évoqué ce contexte géopolitique derrière le transfert d’Illia Zabarnyi au PSG. Ainsi, concernant l’entente entre l’Ukrainien et Matvey Safonov, il a expliqué : « Zabarnyi qui retrouvera un Russe, Safonov, dans l’effectif. J’en entends déjà expliquer que niveau géopolitique ce n’est pas dingue dans un vestiaire. A moins que les deux soient des extrémistes, normalement, il n’y a pas de raison que dans le vestiaire du PSG ça dégénère. Sauf si l’un des deux ou les deux sont extrémistes. Dans ce cas là, tu étudies avant de faire un transfert de la sorte pour que ça n’arrive pas ».
Safonov dans l’ombre de Chevalier au PSG !
Concerné donc malgré lui par l’arrivée d’Illia Zabarnyi, Matvey Safonov l’est également pour ce qui est de l’autre grosse recrue estivale du PSG : Lucas Chevalier. En effet, alors que le Russe était dans l’ombre de Gianluigi Donnarumma la saison dernière, voilà qu’un nouveau numéro 1 arrive dans les buts parisiens. Révélé au LOSC, le Français a été recruté pour être le titulaire de Luis Enrique, poussant ainsi Donnarumma vers la sortie et laissant Safonov dans son rôle de doublure.