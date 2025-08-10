Guerre Ukraine-Russie : Ça va dégénérer dans le vestiaire du PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Préparant l’avenir, le PSG s’était mis en quête d’un défenseur central pour concurrencer Marquinhos. Depuis plusieurs semaines, le club de la capitale travaillait sur l’arrivée d’Illia Zabarnyi en provenance de Bournemouth. Un accord a enfin été trouvé et l’Ukrainien rejoint ainsi le vestiaire parisien où il y retrouver Matvey Safonov. De quoi provoquer certaines tensions compte tenu de la guerre entre l’Ukraine et la Russie ?

Cet été, le mercato du PSG prend une tournure géopolitique. En effet, un an après avoir recruté Matvey Safonov en provenance de Krasnodar, le club de la capitale s’offre désormais les services d’Illia Zabarnyi, acheté à Bournemouth. Un transfert qui fait forcément parler compte tenu de la guerre entre l’Ukraine et la Russie et du fait que le défenseur central ukrainien va donc cohabiter avec le gardien russe dans le vestiaire du PSG. Safonov et Zabarnyi vont-ils réussir à s’entendre quand on connait le contexte actuel entre les deux pays ?

« Pas de raison que dans le vestiaire du PSG ça dégénère » Sur Twitch, Thibaud Vézirian a évoqué ce contexte géopolitique derrière le transfert d’Illia Zabarnyi au PSG. Ainsi, concernant l’entente entre l’Ukrainien et Matvey Safonov, il a expliqué : « Zabarnyi qui retrouvera un Russe, Safonov, dans l’effectif. J’en entends déjà expliquer que niveau géopolitique ce n’est pas dingue dans un vestiaire. A moins que les deux soient des extrémistes, normalement, il n’y a pas de raison que dans le vestiaire du PSG ça dégénère. Sauf si l’un des deux ou les deux sont extrémistes. Dans ce cas là, tu étudies avant de faire un transfert de la sorte pour que ça n’arrive pas ».