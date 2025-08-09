Mercato : Un crack envoie un message au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que les arrivées de Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi sont désormais imminentes, le PSG pourrait prévoir également de recruter un élément offensif. Dans cette optique, la piste menant à Maghnes Akliouche circule ces derniers mois. Et le crack de l'AS Monaco a d'ailleurs été interrogé sur son avenir.

D'abord très discret sur le mercato, le PSG semble avoir décidé de passer la seconde alors que le début de la saison approche à grands pas. Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi seront selon toute vraisemblance les deux premières recrues estivales du club parisien. En parallèle, d'autres pistes sont également étudiées.

Akliouche évoque son avenir A l'image de celle menant à Maghnes Akliouche. Le crack de l'AS Monaco a effectivement plusieurs fois été cité dans le viseur du PSG. Et vendredi soir après la défaite en amical contre l'Inter Milan (1-2), il a d'ailleurs été interrogé sur son avenir en zone mixte : « Pour l’instant, je suis un joueur de l’AS Monaco. Il n’y a que ça à dire. »