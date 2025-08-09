Mercato : Un crack envoie un message au PSG !

Alors que les arrivées de Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi sont désormais imminentes, le PSG pourrait prévoir également de recruter un élément offensif. Dans cette optique, la piste menant à Maghnes Akliouche circule ces derniers mois. Et le crack de l'AS Monaco a d'ailleurs été interrogé sur son avenir.
D'abord très discret sur le mercato, le PSG semble avoir décidé de passer la seconde alors que le début de la saison approche à grands pas. Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi seront selon toute vraisemblance les deux premières recrues estivales du club parisien. En parallèle, d'autres pistes sont également étudiées.
Akliouche évoque son avenir
A l'image de celle menant à Maghnes Akliouche. Le crack de l'AS Monaco a effectivement plusieurs fois été cité dans le viseur du PSG. Et vendredi soir après la défaite en amical contre l'Inter Milan (1-2), il a d'ailleurs été interrogé sur son avenir en zone mixte : « Pour l’instant, je suis un joueur de l’AS Monaco. Il n’y a que ça à dire. »
Buteur durant cette rencontre, Maghnes Akliouche n'a d'ailleurs pas caché sa satisfaction : « Je suis content, c’est de bon augure. Ce qui va être important, c’est de le faire dès le début du championnat. Je suis content de cette préparation, c’est important d’être décisif, d’ajouter ça à mon jeu. » Reste désormais à savoir si c'est l'AS Monaco qui en profitera ou un autre club.