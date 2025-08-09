Un joueur du PSG est réclamé à l'étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que le recrutement du PSG commence à sérieusement s'accélérer, le dégraissage quand à lui est beaucoup plus compliqué. C'est notamment le cas de Randal Kolo Muani qui attend depuis plusieurs semaines de recevoir le feu pour rester à la Juventus. Et au sein du vestiaire turinois aussi on commence à trouver le temps long.

C'est confirmé, le PSG a enfin décidé d'accélérer sur le mercato puisque les arrivées de Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi sont désormais imminentes. En revanche, le dégraissage n'avance pas beaucoup, notamment en ce qui concerne le départ des joueurs jugés indésirables puisque seul Milan Skriniar a trouvé preneur jusque-là.

Federico Gatti interpelle Kolo Muani ! Tous les autres sont en stand by à commencer par Randal Kolo Muani. Prêté lors de la seconde partie de la saison dernière à la Juventus, l'ancien Nantais s'est relancé en Serie A au point que la Vieille Dame veuille le conserver. Mais les Italiens peinent à convaincre le PSG, ce qui agace dans le vestiaire turinois.