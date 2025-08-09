Donnarumma - PSG : Les raisons d’un divorce imminent !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entre le PSG et Gianluigi Donnarumma, le divorce est imminent. Le gardien italien a beau avoir été l’un des héros du parcours en Ligue des Champions, son départ est désormais à l’ordre du jour. Avec l’arrivée bouclée de Lucas Chevalier, le PSG veut maintenant tourner la page Donnarumma, présent au sein du club de la capitale depuis 2021. Un futur départ à propos duquel on en sait un peu plus…

Longtemps en délicatesse avec son poste de gardien, le PSG pensait avoir enfin avoir trouvé l’heureux élu pour de nombreuses années avec Gianluigi Donnarumma. Arrivé en 2021, l’Italien a régulièrement été critiqué, mais voilà qu’il a apporté la réponse parfaite à ses détracteurs lors de la victoire en Ligue des Champions. Pourtant, aujourd’hui, l’avenir de Donnarumma s’écrit très loin du PSG, qui a bouclé l’arrivée de Lucas Chevalier en provenance du LOSC.

Le salaire qui pose problème 4 ans après son arrivée au PSG, Gianluigi Donnarumma pourrait donc faire ses valises. A un an du terme de la fin du contrat de l’Italien, le club de la capitale ne veut pas revivre un épisode similaire à ce qui est arrivé avec Kylian Mbappé. Pourtant, une prolongation de Donnarumma était bien d’actualité, mais un accord n’a pu être trouvé. Selon les informations dévoilées par ESPN, ça a bloqué au niveau du salaire. Gagnant déjà 850 000€ par mois, Donnarumma voulait une augmentation, mais de leur côté, le PSG et Luis Campos proposaient un salaire de base moins important avec de grosses primes individuelles et collectives.