66M€ : Le mercato s'emballe au PSG !

Pierrick Levallet

Le mercato est en train de s’enflammer du côté du PSG. Seulement quelques heures après avoir bouclé le transfert de Lucas Chevalier, la formation parisienne est en train de finaliser l’arrivée d’Illya Zabarnyi. Les Rouge-et-Bleu se seraient entendus avec Bournemouth autour de la somme de 66M€ pour le défenseur central ukrainien.

Le PSG est passé à la vitesse supérieure sur le mercato ces derniers jours. Le club de la capitale a bouclé le transfert de Lucas Chevalier, désigné comme le successeur de Gianluigi Donnarumma comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Mais les Rouge-et-Bleu ne se sont pas arrêtés là. La direction parisienne finaliserait une autre arrivée cet été.

Zabarnyi arrive enfin au PSG ! D’après les informations divulguées par Le Parisien, Illya Zabarnyi devrait très prochainement débarquer au PSG. Les pensionnaires de la Ligue 1 se seraient enfin entendus avec Bournemouth pour le transfert du défenseur central ukrainien. Le montant du deal s’élèverait à 66M€ pour le joueur de 22 ans.