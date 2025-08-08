PSG - Donnarumma : La presse italienne annonce un transfert surprise !

Alexis Brunet

La saison prochaine, le PSG ne devrait pas pouvoir compter sur les exploits de Gianluigi Donnarumma dans les buts. Le Parisien est plus que jamais sur le départ, surtout avec l’arrivée imminente de Lucas Chevalier. L’ancien joueur de l’AC Milan pourrait rebondir en Angleterre où il dispose de nombreux prétendants, mais la presse italienne annonce également une destination surprise pour le portier.

Le 1er septembre à 20h, date de la fermeture du mercato estival, Gianluigi Donnarumma ne devrait plus être un joueur du PSG. Malgré une saison dernière de très bonne facture, l’Italien est poussé vers la sortie par Paris qui a trouvé un accord avec Lucas Chevalier pour le remplacer.

Chevalier va coûter potentiellement 55M€ au PSG Face à la non-prolongation de contrat de Gianluigi Donnarumma, le PSG a donc accéléré sur la piste Lucas Chevalier ces derniers jours. Le transfert serait maintenant fixé et le Lillois va devenir le portier français le plus cher de l’histoire car il va coûter au minimum 40M€ à Paris avec potentiellement 15M€ de bonus.