PSG : Dembélé écœuré par l’un de ses coéquipiers ?

Alexis Brunet

Le 22 septembre prochain aura lieu la cérémonie du Ballon d’or à Paris. Sur ses terres, Ousmane Dembélé pourrait bien s’emparer de la prestigieuse récompense individuelle, même si Lamine Yamal pourrait également tirer son épingle du jeu. Selon Kévin Diaz, d’autres Parisiens pourraient également créer la surprise et ainsi dégoûter le champion du monde.

On connaît enfin la liste des 30 nommés pour le Ballon d’or. Sans surprise, le PSG place neuf de ses joueurs, dont Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi ou bien encore Vitinha. L’ancien Barcelonais part grand favori grâce à sa saison exceptionnelle, tant sur le point collectif qu’individuel.

La surprise Yamal ? Outre Ousmane Dembélé, Lamine Yamal a aussi de sacrés arguments pour prétendre au Ballon d’or. L’Espagnol a presque tout gagné avec le FC Barcelone et il s’est hissé jusqu’en demi-finale de Ligue des champions où il a fait très mal à l’Inter Milan, même si cela n’a pas suffi. Reste à voir si le joueur de 18 ans arrivera à s’emparer de la prestigieuse récompense dès cette année ou bien s’il faudra attendre encore un peu.