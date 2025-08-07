Le gros soulagement du PSG pour cette star !

Sale période pour Achraf Hakimi. On ne parle là pas des performances du Marocain sur les terrains, qui excelle dans ce domaine, mais de l’aspect juridique. Le défenseur est ciblé par une accusation de viol et il risque jusqu’à 15 ans de prison. Toutefois, le Parisien est très serein dans cette affaire et son début de saison ne devrait pas être affecté.
Mercredi 6 août, le PSG a enfin retrouvé le chemin de l’entraînement. Une reprise quelque peu tardive pour le club de la capitale, qui n’avait pas le choix car il devait accorder plusieurs semaines de vacances à ses joueurs, après la fin de la saison le 13 juillet dernier à l’occasion de la finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea (défaite 3-0).
Hakimi touché par une affaire judiciaire
Au milieu de cette reprise du PSG, le climat semble un peu plus pesant pour Achraf Hakimi que pour les autres Parisiens. En effet, le Marocain fait l’objet depuis quelques jours d’une accusation pour viol. Les faits qui s’étaient déroulés près de Paris remontent à février 2023 et le latéral risque jusqu’à 15 ans de prison en cas de procès.
Le début de saison d’Achraf Hakimi ne devrait pas être bouleversé
Toutefois, à en croire les informations du Parisien, Achraf Hakimi serait plutôt serein concernant cette affaire et il n’aurait rien à se reprocher selon lui. Le début de saison du Marocain ne devrait donc pas être affecté pour le moment et Luis Enrique va donc pouvoir compter sur lui pour la Supercoupe d’Europe le 13 août prochain contre Tottenham. Un vrai soulagement pour l’entraîneur espagnol qui compte encore beaucoup sur l’ancien joueur de l’Inter Milan, qui est de plus le seul vrai spécialiste du poste de latéral droit. Reste à voir si les prestations du défenseur seront affectées par cette affaire ou bien s’il continuera sur la lancée de sa folle saison 2024-2025, qui a fait de lui un prétendant au Ballon d’or.