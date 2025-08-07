Le gros soulagement du PSG pour cette star !

Alexis Brunet

Sale période pour Achraf Hakimi. On ne parle là pas des performances du Marocain sur les terrains, qui excelle dans ce domaine, mais de l’aspect juridique. Le défenseur est ciblé par une accusation de viol et il risque jusqu’à 15 ans de prison. Toutefois, le Parisien est très serein dans cette affaire et son début de saison ne devrait pas être affecté.

Mercredi 6 août, le PSG a enfin retrouvé le chemin de l’entraînement. Une reprise quelque peu tardive pour le club de la capitale, qui n’avait pas le choix car il devait accorder plusieurs semaines de vacances à ses joueurs, après la fin de la saison le 13 juillet dernier à l’occasion de la finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea (défaite 3-0).

Hakimi touché par une affaire judiciaire Au milieu de cette reprise du PSG, le climat semble un peu plus pesant pour Achraf Hakimi que pour les autres Parisiens. En effet, le Marocain fait l’objet depuis quelques jours d’une accusation pour viol. Les faits qui s’étaient déroulés près de Paris remontent à février 2023 et le latéral risque jusqu’à 15 ans de prison en cas de procès.