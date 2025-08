«Je suis disponible» : Neymar appelle une star pour son retour !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Deux ans après son départ du PSG, Neymar a toujours la cote en Europe d’après la presse argentine du côté de l’OM. Son compatriote brésilien Gleison Bremer lui a publiquement ouvert les portes de la Juventus. En prenant en compte la dernière sortie médiatique du joueur, son appel du pied est destiné à une star en la personne de Carlo Ancelotti… pour revenir en sélection brésilienne.

Depuis une semaine, Neymar fait beaucoup parler de lui dans la presse en cette deuxième partie de mercato qui fermera ses portes le 1er septembre. La semaine dernière, le média TyC Sports évoquait un éventuel transfert à l’OM pour l’attaquant passé au PSG entre 2017 et 2023. A six mois de la fin de son contrat à Santos, le Brésilien intéresserait l’Olympique de Marseille et a également reçu un appel du pied de la part de la Juventus.

«Ce serait formidable d'avoir quelqu'un comme Ney ici à la Juve» Compatriote brésilien de Neymar, Gleison Bremer a accueilli volontiers le meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao à la Juventus en interview avec la Gazzetta dello Sport. « Bien sûr. Ce serait formidable d'avoir quelqu'un comme Ney ici à la Juve ». Pour le moment, on n’en est pas là et le Brésilien se concentre sur ses prestations avec Santos. Auteur d’un doublé dans la nuit de lundi à mardi contre Juventude (3-1), Neymar a les yeux rivés sur un retour… en sélection brésilienne plutôt qu’un transfert en Europe deux ans après avoir quitté le Vieux Continent.