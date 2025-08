Lamine Yamal : Le scandale relancé par une nouvelle polémique !

Dernièrement, Lamine Yamal avait fait parler de lui, mais pour une mauvaise raison. À l’occasion d’une fête donnée pour son 18ème anniversaire, l’attaquant avait engagé des nains pour un spectacle. Cela avait été fortement critiqué, mais l’histoire ne semble pas s’arrêter là. En effet, une fresque à l’effigie de l’Espagnol se trouvant à Barcelone a été vandalisée avec l’apparition des sept nains de Blanche Neige.

Depuis quelque temps maintenant, le monde du football n’a d’yeux que pour Lamine Yamal . L’attaquant fait le bonheur du FC Barcelone et ses gestes techniques ou bien ses buts stratosphériques font le tour du monde, mais le jeune Espagnol ne fait pas toujours parler de lui en bien.

Lamine Yamal au cœur d’un scandale

Il y a peu, Lamine Yamal est enfin devenu majeur et à cette occasion il avait décidé d’organiser une grande fête dans une villa. Jusque là il n’y a rien de mal, mais l’attaquant espagnol avait malheureusement eu l’idée d’engager des nains pour réaliser un spectacle. L’information est sortie dans la presse et cela a déclenché un scandale et valu quelques remontrances au joueur du Barça.