Lamine Yamal : «Indestructible», le gros coup de gueule !

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde à seulement 18 ans, Lamine Yamal brille de par sa capacité à faire se lever les foules. Percutant, insouciant, le style de jeu du phénomène du Barça ravi l’ancien Madrilène Tote. Ce dernier n’a d’ailleurs pas hésité à pousser un coup de gueule contre le football actuel.

Surtout, Lamine Yamal brille de par son insouciance, lui dont le style de jeu est très spectaculaire, et basé sur l’élimination et la percussion. Auprès de Mundo Deportivo, Tote , l’ancien milieu de terrain du Real Madrid (1999-2003) a loué le talent de l’international Espagnol.

« Ils sont indestructibles »

« Il n’y a pas de rue, aujourd’hui les enfants ne jouent pas au football dans la rue. Je fais le tour de mon quartier et je ne vois personne. Quand j’étais enfant, au mois d’août, avec 40 degrés, je descendais au parc pour jouer à 16 heures et ma mère me disait que je ne pouvais pas. Je répondais que je n’avais pas chaud, comment pouvais-je ne pas y aller ? Aujourd’hui, ils ne descendent pas, ils ne jouent pas. Et il y a des joueurs robotisés parce que c’est ce qu’ils veulent. On veut leur dire ce qu’ils doivent faire. Il y en a pour qui c’est impossible, par exemple Lamine, ils ne peuvent pas. Ils sont indestructibles, mais il y a d’autres garçons dont on fait des robots », a-t-il confié.