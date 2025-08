Mercato : Un grand attaquant veut signer avec Luis Enrique

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuel entraîneur du Feyenoord Rotterdam, Robin Van Persie a récemment révélé une anecdote marquante de sa carrière passée. En 2015, alors qu’il venait de signer à Fenerbahçe, l’ancienne star d’Arsenal et de Manchester United a failli rejoindre le FC Barcelone de Luis Enrique. Plus qu’un simple transfert avorté, c’est une réelle déception personnelle

Robin Van Persie a marqué les années 2010 de son empreinte. Formé à Feyenoord, il a explosé sous Arsène Wenger à Arsenal, puis a été sacré champion d’Angleterre avec Manchester United. Son sens du but et sa technique en ont fait l’un des attaquants les plus élégants de sa génération. En 2015, après avoir quitté la Premier League, il entamait un nouveau chapitre en Turquie, au Fenerbahçe. C’est là que le destin aurait pu basculer.