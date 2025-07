Lamine Yamal : Le gros problème avec Messi !

Considéré comme l’un des plus grands talents du football mondial, Lamine Yamal est souvent comparé à Lionel Messi. Si le petit prodige du FC Barcelone souhaite se forger son propre nom dans le milieu du football, l’ancienne gloire du Barça Pep Guardiola estime également qu’il ne faut pas comparer le joueur de 18 ans et l’octuple Ballon d’Or.

Un véritable phénomène. Depuis Neymar et plus récemment Kylian Mbappé , aucun jeune joueur n’aura eu autant d’impact sur le football. A seulement 18 ans, Lamine Yamal est déjà l’un des piliers du FC Barcelone et de la sélection espagnole. Déroutant, décisif dans les grands matchs, l’ailier droit fait penser à Lionel Messi . Lui aussi a troqué son numéro 19 pour le numéro 10, lui aussi est un gaucher fulgurant capable de renverser les défenses. Pourtant, Yamal ne souhaite pas être associé à l’Argentin.

« Je ne me compare à personne, encore moins à Messi. Je vous laisse donc en débattre, car entre nous, nous pensons juste à nous améliorer chaque jour, à être meilleurs que la veille. J'essaie de profiter sur le terrain, d'être moi-même et de suivre mon propre chemin. Évidemment, je l'admire, c'est le meilleur joueur de l'histoire, mais je ne me compare pas à lui », confiait ainsi Lamine Yamal face à la presse fin avril dernier.

« Laissez-le, laissez-le »

Au cours d’un entretien accordé à GQ, l’ancienne gloire du Barça Pep Guardiola s’est exprimé sur cette fameuse comparaison, que l’actuel entraîneur de Manchester City, juge problématique. « Je pense qu'il faut laisser Lamine faire sa voie, et quand il aura joué 15 ans, on pourra dire s'il est meilleur ou pas que Messi. Laissons-le construire sa carrière. Le fait qu'on le compare à Messi est énorme. C'est comme comparer un peintre à Van Gogh. Les gens diront : 'Waouh, il n'est pas mal', et ça prouve qu'il est bon. L'idée même de cette comparaison est un signe que c'est un bon joueur, mais il faut le laisser et on verra plus tard. Messi, c'est quelque chose de complètement différent. On parle de 90 buts en une saison, sur 15 ans, sans interruption, sans blessure. C'est complètement différent. Laissez-le, laissez-le », a ainsi confié Guardiola.