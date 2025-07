Lamine Yamal : Le regret inattendu après l’anniversaire polémique !

Véritable phénomène du football mondial, Lamine Yamal voit désormais le moindre de ses faits et gestes être épié. Et un petit écart coûte très cher à la star du FC Barcelone. C’est ainsi que l’Espagnol s’est retrouvé dans l’oeil du cyclone suite à sa dernière fête d’anniversaire. Yamal a ainsi été attaqué de partout, mais au sein du club catalan, Joan Laporta a souhaité lui apporter tout son soutien, regrettant même de ne pas être allé à cette fête.

« Ce que je regrette, c'est de ne pas y être allé »

Interrogé par Mundo Deportivo, Joan Laporta est revenu sur ce sujet de la fête d’anniversaire de Lamine Yamal. C’est alors que le président du FC Barcelone a répondu : « C'était une fête privée, et quoi que fasse Lamine maintenant, et il le sait, ce sera toujours sous les projecteurs et dans l'œil du cyclone. Personnellement, il a organisé une fête pour ses 18 ans, et ce que je regrette, c'est de ne pas y être allé. C'était une fête extraordinaire ; ils se sont bien amusés et étaient très élégants. La raison ? Ils ont 18 ans ».