Lamine Yamal : Le coup de gueule après le scandale

Prolongé par le FC Barcelone, Lamine Yamal doit gérer les critiques après avoir fait appel à des nains pour sa fête d'anniversaire. Mais dans cette tempête, l'international espagnol peut compter sur le soutien de certains, y compris en France. Sur RMC, Florent Gautreau a apporté son soutien au jeune phénomène.

Le coup de gueule de Gautreau

« Je pense qu’on ne passe rien à Yamal et que déjà, à peine le gars est entré dans la lumière, qu’une manière ou d’une autre, on veut lui faire payer ça. C’est à dire qu’il n’a plus le droit à un petit dérapage, aucune attitude un peu inconvenante car il est parti dans le grand monde de la médiatisation à outrance et à partir de là tu n’as plus le droit à l’erreur. Sauf que c’est es un gamin, qui vient d’avoir d’avoir 18 ans. On a un phénomème et parce que le gars, qui reste un gamin, a eu une attitude pas super clean à la fin d’un match et qu’il y a cet anniversaire, on ne lui passe rien » a confié le journaliste.