Critiques, polémique… Lamine Yamal lâche ses vérités !

A 18 ans, Lamine Yamal a montré un talent impressionnant avec le FC Barcelone. Toutefois, cela n’épargne pas le crack espagnol des critiques. Le voilà d’ailleurs actuellement au coeur d’une tempête suite à sa soirée d’anniversaire. Des critiques qui ne semblent toutefois pas atteindre Yamal comme il l’a expliqué ce mercredi.

« Ça ne m’intéresse pas »

En marge de la cérémonie de sa prolongation avec le FC Barcelone ce mercredi, Lamine Yamal a répondu aux critiques dont il peut faire l’objet. Face aux médias du club catalan, l’Espagnol a fait savoir : « La critique et le compliment, si cela ne vient pas de ma famille, ça ne m’intéresse pas. Je ne suis pas déprimé si on me critique et je ne suis pas aux anges quand on me complimente ».