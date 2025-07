Lamine Yamal : Le scandale qui les fait halluciner !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lamine Yamal n’est pas près d’oublier ses 18 ans. Le week-end dernier, l’attaquant du FC Barcelone organisait une grosse fête d’anniversaire qui n’en finit plus de faire parler, avec plusieurs polémiques, dont une liée à l’embauche de personnes atteintes de nanisme pour divertir les invités. De quoi faire réagir l’entourage du joueur, qui ne comprend pas

La fête d’anniversaire de Lamine Yamal n’en finit plus de faire parler. Le 12 juillet dernier, la star du FC Barcelone fêtait ses 18 ans dans une superbe villa au sud de la capitale catalane avec environ 200 personnes, et plusieurs animations qui font aujourd’hui polémique. On a appris ces derniers jours que des personnes atteintes de nanisme avaient été recrutées pour faire le spectacle, une pratique illégale dénoncée l’Association des personnes atteintes d’achondroplasie et autres dysplasies squelettiques avec nanisme (ADEE) qui a lancé une action en justice.

« On ne pouvait pas prendre nos téléphones » Et ce n’est pas tout puisqu’une mannequin espagnole a également pris la parole pour évoquer le recrutement de « 12 filles de compagnie » pour cette soirée d’anniversaire. « Ils demandaient des femmes blondes avec des poitrines très spécifiques. Ils nous ont proposés entre 10.000 et 20.000 euros pour y aller. Je ne sais pas ce qu’ils attendaient de nous. On ne pouvait pas prendre nos téléphones », a révélé Claudia Calvo sur le plateau de la chaîne espagnole Telecinco.