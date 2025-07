Lamine Yamal à Paris, c’est confirmé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lamine Yamal est annoncé comme le principal concurrent d’Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or 2025, qui sera remis en septembre prochain à Paris. Mais beaucoup d’observateurs continuent de militer en faveur de l’attaquant français du PSG plutôt que Yamal, et c’est notamment le cas de Bixente Lizarazu qui a réitéré son soutien en faveur de Dembélé malgré la défaite dimanche soir.

Qui d’Ousmane Dembélé ou de Lamine Yamal soulèvera le Ballon d’Or à Paris, au Théâtre du Chatelet, le 22 septembre prochain ? L’attaquant français du PSG et le jeune crack espagnol du FC Barcelone partagent l’opinion publique, chaque camp ayant ses arguments pour défendre son favori. Dimanche, avant que le PSG ne dispute la finale de la Coupe du Monde des clubs contre Chelsea (perdue 3-0), Bixente Lizarazu avait milité en faveur de Dembélé.

« Dembélé coche toutes les cases » « S'il peut manquer le BO ? Non. C’est une évidence. Il allie les performances individuelles avec les titres majeurs et une année 2025 qui est incroyable. Il faut faire le combo entre ces deux choses. De ce point de vue-là, par rapport à Lamine Yamal, il n’y a pas photo. Même si je reconnais que Yamal imprime les rétines. Sur un terrain, on a tous envie de le regarder, il fait des trucs incroyables. Mais cette année, Dembélé coche toutes les cases du Ballon d’Or », indiquait le champion du Monde 1998, qui ne voulait donc pas de Lamine Yamal pour le Ballon d’Or.