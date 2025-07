Neymar : La grande annonce sur Lamine Yamal !

Le FC Barcelone n’étant pas à la Coupe du monde des clubs, Lamine Yamal a pu profiter des vacances bien méritées. Un repos qui n’a toutefois pas manqué de faire la Une des médias en Espagne. Le train de vie de Yamal a alors été comparé par certain à celui d’un certain Neymar. Coéquipier du phénomène blaugrana, Wojciech Szczesny a toutefois mis les choses au point à ce propos.

« Si Neymar avait abordé le football et la vie différemment, il n'aurait pas été ce Neymar-là »

Lamine Yamal connaitra-t-il alors une trajectoire décevante similaire à celle de Neymar ? Interrogé par FootTruckTV, Wojciech Szczesny, gardien du FC Barcelone et coéquipier de Yamal, est monté au créneau, balançant : « Vous savez ce que je pense ? Chacun a son propre chemin. Et aujourd'hui, je ne vois aucun signe avant-coureur. Je pense que son attitude envers le football, envers la vie, est ce qui fait de lui le joueur qu'il est. Et c'est un peu comme si on ne pouvait pas vraiment changer la personnalité de quelqu’un. On dit que Neymar aurait pu accomplir bien plus dans le football s'il avait eu un autre état d'esprit. Mais si Neymar avait abordé le football et la vie différemment, il n'aurait pas été ce Neymar-là, celui qui fait le spectacle ».