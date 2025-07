La fake news révélée sur Lamine Yamal !

Pour encore quelques jours visiblement, Lamine Yamal est le numéro 19 du FC Barcelone. Un numéro qu’arbore Vicky Lopez au sein de l'équipe féminine du club blaugrana. Il avait alors été expliqué que l’internationale espagnole l’avait choisi en l’honneur de Yamal, mais face à tout ce qui a pu se dire, la principale intéressée a rétabli la vérité.

En 2022, Vicky Lopez quittait Madrid pour rejoindre le FC Barcelone et son équipe féminine, aujourd’hui considérée comme l’une des meilleures du monde. Avec Alexia Putellas ou encore Aitana Bonmati, les Blaugrana ont deux des plus grandes joueuses de l’histoire et Vicky Lopez s’est donc ajoutée à elles. Et du côté du Barça, l’internationale espagnole évolue d’ailleurs avec le numéro 19 dans le dos.