«C’est un gamin» : Lamine Yamal écarté, Ousmane Dembélé choisi pour le Ballon d’Or

Dans la course au Ballon d'Or, le Paris Saint-Germain place ses espoirs en Ousmane Dembélé, qui s’apprête à conclure la meilleure saison de sa carrière. Malgré les performances remarquables de Lamine Yamal avec le FC Barcelone, Claude Makélélé veut voir le numéro 10 du PSG triompher, estimant que le crack espagnol doit encore mûrir.

Vainqueur de la Ligue des champions, et qualifié pour les demi-finales de la Coupe du monde des clubs, le Paris Saint-Germain peut espérer voir l’un de ses joueurs décrocher le Ballon d’Or. Ousmane Dembélé apparaît comme le favori dans les rangs du club, alors que certains observateurs estiment qu’ Achraf Hakimi ou encore Vitinha mériteraient aussi la plus prestigieuse des distinctions individuelles.

« Laissons-le tranquille »

« Lamine doit encore prouver des choses sur une plus longue période, répond l’ancien du Real Madrid et du PSG, interrogé par AS. Ousmane a commencé plus tôt. Si nous le donnons déjà au petit Lamine... (rires). Il doit encore prouver plus. Laissons-le tranquille, c'est un gamin, un talent. Ne le brusquez pas. »