Ballon d’Or surprise au PSG, Dembélé va halluciner !

Vainqueur de la Ligue des champions cette saison, le PSG voit plusieurs de ses joueurs prétendre à une bonne place pour le Ballon d’Or 2025. Ousmane Dembélé fait notamment office de favori pour remporter le graal. Mais ces dernières semaines, le nom d’Achraf Hakimi revient également très souvent dans la course à la prestigieuse distinction personnelle.

Le PSG risque d’être bien représenté dans le classement du Ballon d’Or cette année. L’équipe de Luis Enrique a remporté sa première Ligue des champions de son histoire, et réalise également un beau parcours dans cette Coupe du monde des clubs , en éliminant notamment le Bayern Munich en quart de finale. Ousmane Dembélé fait office de favori pour remporter le graal. Mais Jean-Michel Larqué aimerait voir un autre joueur parisien rafler la prestigieuse distinction personnelle.

« Hakimi Ballon d’Or ? Ça ferait du bien au football. Ce serait sain que le jury ne se focalise pas uniquement sur les numéros 9, 10 ou 7 » a-t-il confié au micro de RMC. « Comment ignorer un joueur qui a révolutionné le rôle de latéral ? » a également questionné Jean-Michel Larqué . Il faut dire qu’ Achraf Hakimi n'a rien à envier à ses coéquipiers du PSG et présente une belle candidature pour le Ballon d’Or .

Hakimi a bluffé tout le monde avec le PSG

Auteur de 11 buts et 15 passes décisives en 53 matchs avec le PSG cette saison, le latéral droit de 26 ans a été un élément majeur du sacre parisien en Ligue des champions. Buteur en quart de finale, en demi-finale et en finale, l’international marocain a impressionné par ses nombreux efforts offensifs comme défensifs. Achraf Hakimi est devenu un joueur complet sous les ordres de Luis Enrique. De quoi le guider jusqu’au Ballon d’Or, doublant ainsi Ousmane Dembélé et Lamine Yamal ? Rendez-vous le 22 septembre prochain à Paris.