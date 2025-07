Luis Campos - PSG : Le projet inédit à l’étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Architecte du nouveau projet du PSG, qui a conduit à la victoire en Ligue des champions, Luis Campos dictera une nouvelle fois le mercato parisien cet été. Mais depuis quelques semaines, le dirigeant portugais, qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2030, s'est vu confier une nouvelle mission auprès du groupe actuellement présent aux Etats-Unis.

Après une longue incertitude concernant son avenir, Luis Campos a finalement étendu son bail en mai dernier jusqu'en 2030 avec des fonctions encore plus importante puisque le Portugais est désormais conseiller sportif de QSI dans son ensemble, et plus seulement du PSG. Un nouveau rôle que Luis Campos prend très à cœur.

Luis Campos très présent auprès du groupe, une mission inédite En effet, selon les informations du Parisien, Luis Campos s'offre même une mission inédite auprès du groupe actuellement présent aux Etats-Unis pour disputer la Coupe du monde des clubs. Habitué aux longs déplacements et aux missions de scouting pour superviser les talents de demain à travers le monde, le Portugais est désormais garant de la vie de groupe avec la volonté de conserver une belle harmonie entre les joueurs. « Il se voit comme le gardien du projet », explique un intime du groupe auprès du quotidien. Cela le pousse à endosser le rôle de directeur sportif très proche des joueurs afin de garantir une cohésion au sein de l'équipe, qui sera nécessaire afin de continuer sur la magnifique lancée de cette saison historique.