Mercato : Le PSG va abandonner une star ?

Alors que la Coupe du monde des clubs bat son plein, l’avenir de Gianluigi Donnarumma continue de faire débat. À un an de la fin de son contrat, le gardien italien reste dans l’incertitude, malgré l’optimisme affiché par son agent. Une question se pose désormais : le PSG doit-il vraiment tout faire pour le conserver ?

Son agent fait le point

À un an de la fin de son contrat, Donnarumma ne sait toujours pas de quoi son futur sera fait. Le joueur ne cache pas sa volonté de rester au PSG. « Ma priorité est de rester au PSG, je pense qu’il n’y aura pas de problèmes dans les négociations », a-t-il récemment confié. Mais malgré cette assurance, le dossier traîne. Le mois de juillet a débuté et aucun accord formel n’a encore été trouvé. Interrogé par La Gazzetta dello Sport, son agent Vincenzo Raiola tente d’éteindre les inquiétudes : « Nous discutons. Une négociation aussi longue n’est pas inhabituelle, car il s’agit du meilleur gardien du monde. Le PSG est un grand club, et nous sommes optimistes. Laissons passer les derniers matchs de la saison. Ensuite, nous essaierons de trouver un accord dans un délai raisonnable. »