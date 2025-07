PSG - Donnarumma : Après le drame, il est interpellé en direct !

Le PSG s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du monde des clubs après avoir battu le Bayern Munich (2-0). Mais la rencontre a été marquée par une sortie dangereuse de Gianluigi Donnarumma sur Jamal Musiala, sérieusement blessé. Une action polémique défendue en direct par un ancien joueur du club, Grégory Paisley.

«Ce sont des faits de jeu»

Interrogé à propos de cette action de Gianluigi Donnarumma sur Jamal Musiala, Grégory Paisley, ancien joueur du PSG, a pris la défense du gardien italien sur les ondes de RMC dans l'After Foot :

« Quand tu vois son intervention, il est obnubilé par le ballon. Dès qu'il prend la décision d'y aller, il y a engagement total. Après, c'est très, très malheureux pour Musiala. Maintenant, ce sont des faits de jeu, comme il y en a déjà eu, et comme il y en aura encore. Il ne sort pas avec les deux pieds, il ne lui met pas un tacle par derrière. Il va jouer le ballon, et avec tout son corps en plus. Il fait 2 mètres, il a tout embarqué. Maintenant, il y a eu un manque de maîtrise, ça c'est sûr. (...) Ça fout les boules hein (pour Musiala). Que ce soit Musiala ou un autre, je ne suis pas sûr qu'il aurait changé son fusil d'épaule. Il avait envie d’y aller, et voilà. »